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Президент Туниса распустил Высший судебный совет

Весь мир
Президент Туниса распустил Высший судебный совет
facebook.com  /  Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية

Тунис, 6 февраля. Президент Каис Саид в воскресенье объявил о роспуске Высшего судебного совета. Решение озвучено во время заседания в штаб-квартире МВД, сообщила пресс-служба администрации главы североафриканской республики.

По словам Саида, расформированное ведомство служило определенным сторонам. Его деятельность не отвечала государственным интересам, а лишь способствовала распространению коррупции.

«Совет стал местом, где продаются посты. Даже назначения на судейские должности происходили на основе лояльности», — заявил президент.

Глава государства добавил, что чиновники ведомства, замешанные в коррупционных делах, предстанут перед судом. Деньги и имущество, добытые нечестным путем, исчисляются миллиардами.

Высший судебный совет в Тунисе является конституционным органом, который осуществляет надзор за функционированием судебной власти и сохранением ее независимости. Он также следит за замещением должностей и продвижением по службе.

Решение президента принято после резкой критики судебной системы со стороны граждан. Активисты неоднократно призывали к роспуску совета. Так, в начале года тунисцы потребовали от Каиса Саида немедленно приступить к реформированию Фемиды.

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