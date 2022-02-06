Президент Туниса распустил Высший судебный совет

Тунис, 6 февраля. Президент Каис Саид в воскресенье объявил о роспуске Высшего судебного совета. Решение озвучено во время заседания в штаб-квартире МВД, сообщила пресс-служба администрации главы североафриканской республики.

По словам Саида, расформированное ведомство служило определенным сторонам. Его деятельность не отвечала государственным интересам, а лишь способствовала распространению коррупции.

«Совет стал местом, где продаются посты. Даже назначения на судейские должности происходили на основе лояльности», — заявил президент.

Глава государства добавил, что чиновники ведомства, замешанные в коррупционных делах, предстанут перед судом. Деньги и имущество, добытые нечестным путем, исчисляются миллиардами.

Высший судебный совет в Тунисе является конституционным органом, который осуществляет надзор за функционированием судебной власти и сохранением ее независимости. Он также следит за замещением должностей и продвижением по службе.

Решение президента принято после резкой критики судебной системы со стороны граждан. Активисты неоднократно призывали к роспуску совета. Так, в начале года тунисцы потребовали от Каиса Саида немедленно приступить к реформированию Фемиды.