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Танкер с дизельным топливом застрял у побережья Ливана
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Танкер с дизельным топливом застрял у побережья Ливана

Весь мир
Танкер с дизельным топливом застрял у побережья Ливана
wikipedia.org  /  Assianir

Бейрут, 6 февраля. Ливанская телекомпания MTV написала в своем Twitter-канале о том, что в прибрежной зоне республики неподалеку от городка Амшит из-за сильного ветра попало в аварию судно, перевозившее около 42 тысяч тонн дизельного топлива. По всей видимости, это приведет к очередным перебоям с горючим на рынке, поскольку разгрузка танкера может затянуться.

Издание не давало подробностей по поводу данного происшествия, но со ссылкой на свои источники заявило, что прием кораблей такого типа целесообразно осуществлять в порту Доры, пригорода Бейрута. Причиной названа «более подходящая глубина» в гавани, поэтому можно предположить, что в районе Амшита судно попросту село на мель.

Ранее большую часть подобных танкеров принимали в порту Бейрута, обладавшем необходимой инфраструктурой. Однако он был полностью разрушен в результате взрыва в августе 2020 года, что не только затруднило импорт, но и резко усугубило нараставший в стране финансовый кризис. Он привел к острому дефициту многих жизненно важных товаров, включая в том числе и горючее.

Нехватка нефтепродуктов парализовала как дорожное движение, так и работу важной инфраструктуры. Большая часть энергии в Ливане вырабатывается на дизельных электростанциях, которые в итоге не смогли продолжать свою деятельность без топлива. В итоге отключения света в ряде регионов дошли до 20-22 часов в сутки, при том что некоторые владельцы частных генераторов также не могли их использовать из-за практически полного отсутствия горючего на рынке и заоблачных цен на то, что удавалось найти.

На этом фоне сильнее всего пострадал сектор здравоохранения, поскольку без электроснабжения врачам не удается поддерживать работу медицинского оборудования, в том числе и систем жизнеобеспечения. При этом в клиниках истощены запасы лекарственных препаратов, а закупки новых без достаточного финансирования осуществить невозможно. Наряду с пандемией, эти последствия финансового кризиса поставили республику на грань гуманитарной катастрофы.

Отчасти исправить положение сможет транзит электроэнергии из Иордании и газа из Египта при посредничестве Сирии, о чем четыре государства договорились еще в конце прошлого года. Тем не менее реальные подвижки пока наблюдаются лишь в первом случае, поскольку, по заявлению официального Дамаска, ремонтные работы на поврежденных за годы войны ЛЭП фактически завершены и вскоре смогут соединить Бейрут с электростанциями королевства.

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Все новости / Весь мир / Танкер с дизельным топливом застрял у побережья Ливана
ливан кризис топливо
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