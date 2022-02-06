Расчеты комплексов «Ярс» отработали смену полевых позиций на учениях в Ивановской области

Иваново, 6 февраля. Подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Ивановской области отработали смену полевых позиций комплексов «Ярс».

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что в ходе отработки задач несения боевого дежурства на маршрутах патрулирования пусковые установки «Ярс» сменили полевые позиции. Отмечается, что в маневрах принимают участие около тысячи военнослужащих и более 100 единиц техники.

«Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», — рассказали в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что расчеты ПТРК «Корнет» поразили цели условного противника в рамках учений на территории Таджикистана. Маневры проходили на полигоне Ляур.