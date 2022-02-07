«Они точно порвут штаны»: почему немцам приходится сидеть «на политическом шпагате»

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Москву обещает быть очень успешным. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что исключает поставки Германией оружия Киеву, обосновав это тем, что диалог по урегулированию конфликта на Украине все еще продолжается.

«Правительство ФРГ что при Ангеле Меркель, что теперь, при Олафе Шольце, всегда испытывало большие трудности в связи с тем, что ему приходилось сидеть на своеобразном «политическом шпагате», — заметил Морозов. — Ведь это всегда больно и тяжело!»

По словам депутата, «одной ногой немцам приходилось опираться на натовский «стул» и проявлять евроатлантическую солидарность, а другой — на «Северный поток — 2» и экономическое сотрудничество с Россией».

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«И хочется, и колется, и мама не велит, — вспомнил известную поговорку парламентарий. — Так вот, мне кажется, что эта игра продолжается: немцам «больно», но они отлично понимают, что если они выберут только ту табуретку, которая называется «евроатлантическая солидарность», то они точно порвут штаны, потому что останутся без газа, но зато с политическими проблемами внутри страны. Германский народ не простит такого своему правительству!»

Собеседник ФАН вспомнил данные опросов, согласно которым «большинство немцев выступают за нормализацию отношений с Россией».

«Не считаться с этим Шольц (при всем том, что он присягает своим партнерам по НАТО) не может, — убежден Морозов. — Канцлер, несмотря на свои заявления, будет придерживаться прагматичных взглядов. Вот увидите, его визит в Москву будет очень успешным!»

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