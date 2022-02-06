Заморозки в США поддерживают высокий уровень цен на нефть

Вашингтон, 6 февраля. Погодные условия оказывают существенное влияние на рынок нефти в Соединенных Штатах, сообщает агентство «Прайм».

Эксперты ожидают сохранения высоких котировок нефти в американском сегменте рынка из-за холодной погоды, тормозящей бурение. По этой причине объем производства уже сокращался ранее.

Именно заморозками и снегопадами, обрушившимся на центральные и северо-восточные регионы США, вызвано подорожание до 93,5 доллара за баррель марки Brent. Только после потепления цены должны скорректироваться до комфортных значений в 80–85 доллара.

В конце рабочей недели нефть впервые с 2014 года торговалась на уровне 93 доллара за баррель. Цена сорта Urals за январь выросла на 60% и составила 85,64 доллара.