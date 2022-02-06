Большунов раскритиковал журналистов за вопросы о допинге в адрес российских спортсменов

Пекин, 6 февраля. Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал вопрос журналиста о нарушениях сборной России, которая выступает на зимних Играх в Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) из-за антидопинговых санкций.

Большунов ответил, является ли его выступление на Олимпиаде чистым, а победа справедливой и честной. Лыжник объяснил, что чемпионами просто так не становятся, и он на протяжении последних лет доказывает свою силу и показывает достойные результаты.

«Что касается допинга, то, когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. <...> Задавать такие вопросы в нашу сторону – неправильно. Такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелые тренировки», — заявил Большунов в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс».

Ранее россиянин признался, что рад собственной победе в скиатлоне на зимних Олимпийских играх. Помимо этого, Большунов испытывает чувство благодарности в отношении Нисканена, с которым они «хорошо поработали» на классической части.