Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 18:25
18:23
Происшествия
СМИ сообщили о задержании во Франции россиянина по подозрению в отмывании денег
18:22
Армия
Замглавы минобороны Украины двумя словами о Путине развеяла миф о «вторжении» России
18:19
Общество
Река кипятка образовалась на улице Седова в Петербурге из-за прорыва трубы
18:17
Общество
Виктория Жигунова рассказала, как оказалась в онкологическом диспансере
18:12
Политика
Баранец: одна фраза Путина на встрече в Пекине поставила крест на «китайском проекте» США
18:04
Общество
Юрист Юрьев посоветовал требовать компенсацию за просроченный ПЦР-тест на COVID-19
18:04
Весь мир
Президент Туниса распустил Высший судебный совет
18:03
Политика
Читатели Obozrevatel раскритиковали поведение украинских фигуристов после проката Валиевой
18:01
Технологии
Компания Meta оградит пользователей метавселенной от сексуальных домогательств
18:00
Весь мир
Танкер с дизельным топливом застрял у побережья Ливана
Все новости

Большунов раскритиковал журналистов за вопросы о допинге в адрес российских спортсменов

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 17:47
Олимпийские игры 2022
Большунов раскритиковал журналистов за вопросы о допинге в адрес российских спортсменов
instagram.com  /  @san_sanych_bolshunov

Пекин, 6 февраля. Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал вопрос журналиста о нарушениях сборной России, которая выступает на зимних Играх в Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) из-за антидопинговых санкций.

Большунов ответил, является ли его выступление на Олимпиаде чистым, а победа справедливой и честной. Лыжник объяснил, что чемпионами просто так не становятся, и он на протяжении последних лет доказывает свою силу и показывает достойные результаты.

«Что касается допинга, то, когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. <...> Задавать такие вопросы в нашу сторону – неправильно. Такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелые тренировки», — заявил Большунов в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс».

Ранее россиянин признался, что рад собственной победе в скиатлоне на зимних Олимпийских играх. Помимо этого, Большунов испытывает чувство благодарности в отношении Нисканена, с которым они «хорошо поработали» на классической части.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Большунов раскритиковал журналистов за вопросы о допинге в адрес российских спортсменов
допинг большунов
Комментировать