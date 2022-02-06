Fox News: Киев падет через три дня в случае начала военного противостояния с Россией

Вашингтон, 6 февраля. Пентагон считает, что Киев падет через три дня в случае начала военного противостояния между Россией и Украиной.

В сообщении американского телеканал Fox News говорится, что в настоящее время США и их европейские союзники работают над тем, чтобы подготовиться к «значительному» миграционному кризису, который может возникнуть из-за эскалации ситуации на Украине. На Западе предполагают, что в случае войны с Россией украинцы «будут бежать в другие части Европы».

«США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису», — сказано в сообщении.

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассказал, сколько времени сможет продержаться Киев в случае российского «вторжения». По его словам, украинская столица может пасть в течение 72 часов после начала полномасштабной войны.

На этом фоне ряд американских законодателей выразили озабоченность недостаточно оперативным оказанием военной помощи Киеву. При этом официальные власти США рассказали, что массовые поставки оружия могут быть использованы как «повод для вторжения».

Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. Слухи о якобы готовящемся «вторжении» в Кремле назвали вбросами. Так, во Франции сказали, что заявление США о якобы агрессивных намерениях Москвы является пропагандой в худшем виде.