Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 18:25
18:23
Происшествия
СМИ сообщили о задержании во Франции россиянина по подозрению в отмывании денег
18:22
Армия
Замглавы минобороны Украины двумя словами о Путине развеяла миф о «вторжении» России
18:19
Общество
Река кипятка образовалась на улице Седова в Петербурге из-за прорыва трубы
18:17
Общество
Виктория Жигунова рассказала, как оказалась в онкологическом диспансере
18:12
Политика
Баранец: одна фраза Путина на встрече в Пекине поставила крест на «китайском проекте» США
18:04
Общество
Юрист Юрьев посоветовал требовать компенсацию за просроченный ПЦР-тест на COVID-19
18:04
Весь мир
Президент Туниса распустил Высший судебный совет
18:03
Политика
Читатели Obozrevatel раскритиковали поведение украинских фигуристов после проката Валиевой
18:01
Технологии
Компания Meta оградит пользователей метавселенной от сексуальных домогательств
18:00
Весь мир
Танкер с дизельным топливом застрял у побережья Ливана
Все новости

Fox News: Киев падет через три дня в случае начала военного противостояния с Россией

Армия
Fox News: Киев падет через три дня в случае начала военного противостояния с Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 февраля. Пентагон считает, что Киев падет через три дня в случае начала военного противостояния между Россией и Украиной.

В сообщении американского телеканал Fox News говорится, что в настоящее время США и их европейские союзники работают над тем, чтобы подготовиться к «значительному» миграционному кризису, который может возникнуть из-за эскалации ситуации на Украине. На Западе предполагают, что в случае войны с Россией украинцы «будут бежать в другие части Европы».

«США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису», — сказано в сообщении.

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассказал, сколько времени сможет продержаться Киев в случае российского «вторжения». По его словам, украинская столица может пасть в течение 72 часов после начала полномасштабной войны.

На этом фоне ряд американских законодателей выразили озабоченность недостаточно оперативным оказанием военной помощи Киеву. При этом официальные власти США рассказали, что массовые поставки оружия могут быть использованы как «повод для вторжения».

Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. Слухи о якобы готовящемся «вторжении» в Кремле назвали вбросами. Так, во Франции сказали, что заявление США о якобы агрессивных намерениях Москвы является пропагандой в худшем виде.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Fox News: Киев падет через три дня в случае начала военного противостояния с Россией
украина беженцы россия сша вторжение
Комментировать