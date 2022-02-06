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Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете ОИ-2022

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 17:41
Олимпийские игры 2022
Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете ОИ-2022
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 6 февраля. Российская сборная занимает третью позицию в медальном зачете 24-х зимних Олимпийских игр после второго соревновательного дня.

Три медали завоевали российские спортсмены во второй день соревнований на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне, а его партнер по национальной команде Денис Спицов пришел в финишу вторым. Кроме того, фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле.

Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете пекинской Олимпиады. Лидерство продолжает удерживать норвежская национальная команда. Сборная Швеции располагается на втором месте.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. В ходе ОИ-2022 спортсмены разыгрывают 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступает в Пекине под флагом ОКР.

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