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Джабаров поддержал Земана после его заявления о непричастности России к «делу Врбетице»

Политика
Джабаров поддержал Земана после его заявления о непричастности России к «делу Врбетице»
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Москва, 6 февраля. Президент Чехии Милош Земан уже говорил, что не верит в причастность РФ к взрывам военных складов во Врбетице. Об этом напомнил сенатор Владимир Джабаров.

Парламентарий выразил надежду, что инцидент забудется, и отношения между Россией и Чехией вновь станут прежними. Так он прокомментировал недавнее заявление Земана об отсутствии у Праги доказательств «российского следа» в «деле Врбетице».

«Он всегда говорил то, что он думал. Он тогда заявлял, что слабо в это верит», — сказал Джабаров.

Как стало известно ранее, чешский лидер высказался против отправки военнослужащих НАТО на территорию Украины. Поскольку страна не входит в состав Альянса, подобные меры не являются целесообразными, отметил Земан.

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Все новости / Политика / Джабаров поддержал Земана после его заявления о непричастности России к «делу Врбетице»
россия чехия джабаров земан взрывы врбетице
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