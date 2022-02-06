Путин пожелал Эрдогану и его супруге полного выздоровления

Москва, 6 февраля. Российский глава государства Владимир Путин искренне поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу.

Известно, что Эрдоган сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Политик сообщил об этом в своем микроблоге в Twitter.

Путин пожелал турецкому лидеру и его жене скорейшего выздоровления. Глава российского государства также выразил надежду на то, что бодрость духа поможет Эрдогану в течение ближайшего времени побороть вирус.

«От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», — отметил президент РФ.

Ранее Эрдоган сообщил, что пригласил Путина в Турцию. По его словам, сейчас в Анкаре ждут ответа от российского лидера.