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Путин пожелал Эрдогану и его супруге полного выздоровления

Политика
Путин пожелал Эрдогану и его супруге полного выздоровления
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 6 февраля. Российский глава государства Владимир Путин искренне поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу.

Известно, что Эрдоган сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Политик сообщил об этом в своем микроблоге в Twitter.

Путин пожелал турецкому лидеру и его жене скорейшего выздоровления. Глава российского государства также выразил надежду на то, что бодрость духа поможет Эрдогану в течение ближайшего времени побороть вирус.

«От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», — отметил президент РФ.

Ранее Эрдоган сообщил, что пригласил Путина в Турцию. По его словам, сейчас в Анкаре ждут ответа от российского лидера.

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