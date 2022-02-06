Twitter приступает к глобальному тестированию кнопки «Не нравится»

Вашингтон, 6 февраля. Пользователи Twitter получат возможность ставить отметку «Не нравится» под публикациями в социальной сети. Ранее кнопку отрицательной оценки опробовали в рамках ограниченного тестирования.

Кнопка «Не нравится» для твитов позволит пользователям высказывать свое неодобрение записям в социальной сети. Как отметили в компании, новая функция станет доступна не только в мобильных приложениях, но и в браузере.

«Мы многое узнали о типах ответов, которые пользователи не считают релевантными, и расширяем этот тест — большинство из вас в браузере, а также в приложениях для iOS и Android будут иметь возможность использовать кнопку отрицательной оценки», — отметили в Twitter.

Первым гнев пользователей Twitter вполне мог испытать на себе актер Алек Болдуин, которого критика в этой социальной сети вынудила записать эмоциональное видообращение к поклонникам.