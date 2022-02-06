Формирование нового кабмина — что произошло в Ливии с 31 января по 6 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 31 января по 6 февраля 2022 года.

Происшествия

В понедельник, 31 января, в центре города Аз-Завия вспыхнули боестолкновения между местными бандформированиями. В результате перестрелок погибло по меньшей мере четверо мирных граждан. Более десятка людей получили ранения разной степени тяжести.

В тот же день группа вооруженных боевиков ворвалась в здание Учебной больницы Сабраты на западе страны. Угрожая расправой, они ограбили медицинское учреждение и пациентов, затем скрылись в неизвестном направлении.

Главный врач приостановил работу объекта после нападения. Ответственность за инцидент возложена на министерство внутренних дел нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ), которое не смогло обеспечить защиту.

В четверг, 3 февраля, сотрудники больницы вышли на акцию протеста. Они осудили агрессивное поведение в отношении медперсонала и потребовали от служб безопасности и городских властей организовать охрану учреждения.

В ночь на 5 февраля произошли вооруженные столкновения в Триполи. Причиной стрельбы стал конфликт между так называемой «Бригадой 777» под командованием Хайтама ат-Таджури и судебной полицией сдерживания из-за сфер влияния.

Бушующие в регионе ливни привели к сильным наводнениям в приморских городах. Согласно фотографиям, опубликованным в соцсетях, затопленными оказались улицы Сирта и Аль-Марджа.

Охрана премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы жестко подавила организованный в столице пикет сотрудников медицинских учреждений. Митингующие вышли на демонстрацию, чтобы потребовать выплаты вознаграждений, обещанных главой правительства.

Политика

В начале недели Совбез ООН продлил мандат миссии по поддержке в Ливии (МООНПЛ) на три месяца. Решение принято государствами-членами единогласно в ходе заседания по вопросам мира и безопасности в Африке.

Заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Иван Молотков пообщался с ливийской делегацией. Встреча состоялась в Москве 31 января. Дипломат подтвердил намерение России возобновить работу посольства в Триполи, а также открыть генеральное консульство в Бенгази.

Ливия получила пост второго заместителя председателя Африканского союза (АС). Избрание произошло в субботу, 5 февраля, во время 35-й сессии Ассамблеи организации.

В понедельник, 31 января, спикер Палаты представителей Агила Салех на очередном заседании объявил о начале приема документов от кандидатов на пост премьер-министра. Заявки уже подали бывший глава МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага, политический активист Марван Омейш и бывший вице-премьер Ахмед Майтыг.

Законодательный орган проверит полученные документы на соответствие требуемым условиям, после чего депутаты проведут собеседование. Избрание главы нового временного правительства назначено на 8 февраля.

На следующий день ливийские парламентарии направили письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом прекратить иностранное вмешательство во внутренние дела страны.

Высший государственный совет, в который входят члены организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), раскритиковал действия Палаты представителей, назвав их «односторонними». В ведомстве отвергли попытки сформировать новое правительство без согласованной конституционной поправки для проведения избирательного процесса.

Глава ливийского парламента Агила Салех пообщался в среду, 2 февраля, с послом Алжира Сулейманом Шанином. Дипломат подтвердил позицию АНДР в поддержку всех решений законодательного органа.

Официальный представитель ПНЕ Мухаммад Хамуда днем ранее заявил, что признанный нелегитимным кабмин намерен продолжить работу до избрания новой исполнительной власти. Правительство сложит свои обязанности только после проведения всеобщих выборов.

Фельдмаршал Халифа Хафтар вернулся к исполнению функций в качестве главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА). Он покинул пост за три месяца до несостоявшихся 24 декабря выборов, чтобы участвовать в президентской гонке.

Экономика

В четверг, 4 февраля, Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила о приостановке экспорта из портов Брега, Зуэйтина, Рас-Лануф, Аз-Завия, Мелита и Ас-Сидра. Данный шаг объяснили плохими погодными условиями, которые не позволяют отгружать топливо.

Корпорация в тот же день сообщила о сокращении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Решение принято в связи с изношенной инфраструктурой и невозможностью реализации проектов по техническому обслуживанию разрушенных войной резервуаров для хранения нефти.

Компания British Petroleum договорилась с ННК о возобновлении геологоразведочных работ на территории страны. Стороны на переговорах, состоявшихся 3 февраля, обсудили стратегии газовых месторождений, чтобы увеличить поставки топлива на европейский рынок.

Американская компания UOP Honeywell подтвердила готовность участвовать в строительстве Южного нефтеперерабатывающего завода в Ливии. На встрече с представителями ННК также договорились о совместных усилиях по модернизации действующего предприятия в Тобруке, которое занимается изготовлением бензина.

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж во вторник, 1 февраля, подписал указ, запрещающий импорт фиников. Решение, направленное на поддержку национального рынка, вступит в силу с 1 марта.

Общество

Ряд кандидатов на президентских и парламентских выборах, шейхи, видные деятели и активисты гражданского общества Ливии в среду, 2 февраля, вышли на акцию протеста перед штаб-квартирой МООНПЛ в Триполи. Они возложили на международную организацию ответственность за провал избирательного процесса.

Более 170 европейских и ливийских правозащитников потребовали от властей Италии изменить миграционную политику в отношении североафриканской страны. В совместном заявлении говорится о необходимости разорвать заключенное с Триполи соглашение в области борьбы с нелегалами.

В городе Аль-Аджайлат на западе страны обнаружена древняя гробница. О находке рассказал Управлению туристической полиции и охраны древностей местный фермер.

1 Организация запрещена на территории РФ.