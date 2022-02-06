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Эксперт Колобанов оценил возможности увеличения поставок газа в ЕС

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 17:26
Экономика
Эксперт Колобанов оценил возможности увеличения поставок газа в ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 февраля. США могут быстро менять направления поставок СПГ в разные страны в зависимости от того, где продажи окажутся выгоднее, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Стоимость газа в хабах США в 7-8 раз ниже, чем в ЕС, поэтому европейский рынок кажется привлекательным, несмотря на затраты на перевозку СПГ.

«Самая перспективная ситуация с поставками из США, хотя мощности терминалов по сжижению в 2021 году использовались более чем на 90%. Однако доля поставок у США по долгосрочным контрактам значительно ниже, что дает возможность быстро переориентировать потоки на более премиальные рынки», — считает Колобанов.

Азербайджан не сможет увеличить поставки газа в ЕС в 2022 году, поскольку на некоторых участках Южного газового коридора есть ограничения по мощности. Аналогичная ситуация с поставками из Турции по газопроводу TANAP.

Что касается Катара, он продает 96% своего СПГ по средне- и долгосрочным контактам на азиатском рынке. СПГ-терминалы в стране используются на полную мощность, а все проекты по их расширению будут реализованы не ранее 2025 года.

Аналитик BitRiver Владислав Антонов констатировал, что геоэкономический фактор внес серьезные коррективы в стратегии закупок российского топлива некоторыми странами ЕС.

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Все новости / Экономика / Эксперт Колобанов оценил возможности увеличения поставок газа в ЕС
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