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Бузова вслед за Подольской показала, как можно отдыхать в одиночестве у бассейна
Шоу-бизнес
Бузова вслед за Подольской показала, как можно отдыхать в одиночестве у бассейна
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 6 февраля. Пенные вечеринки у бассейна на берегу моря в Турции знакомы многим рядовым россиянам. А вот звездам шоу-бизнеса порой приходится развлекаться в одиночку, ведь статус знаменитости не позволяет присоединиться к народу. Затопчут и съедят — не меньше, пишет Teleprogramma.pro.

Так, например, заметно располневшая Наталья Подольская недавно устроила в одиночестве танцы у бассейна. Позднее к ней присоединился сын, и она нечаянно спихнула его в воду.

«Это было потрясающе. То, что останется в копилке наших семейных воспоминаний! Навсегда», — поделилась Наталья своими впечатлениями от отдыха в своем Instagram.

А вот Ольга Бузова, любящая хвастаться отдыхом класса люкс в сторис своего Instagram, сейчас находится в Африке — она вместе с комиком Михаилом Галустяном ведет шоу «Звезды в Африке». На этот раз звезда выложила свой ужин у заката. Он состоит из салата c авокадо и вяленой колбаски. Позднее девушка отдохнула в шезлонге и отправилась танцевать. Она зажгла на соло-дискотеке у воды.

Бузова вслед за Подольской показала, как можно отдыхать в одиночестве у бассейна
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Стоит отметить, что, несмотря на свои теплые отношения с мясными деликатесами, Бузова отлично выглядит и вовсе не набирает вес. Возникло стойкое ощущение, что она, наоборот, заметно похудела.

Позднее девушка также рассказала о своих планах на вечер. Первый вариант — отдохнуть у первого бассейна, второй — у второго и третий — соответственно, у третьего. Не очень-то это и весело, даже немного грустно.

«Такое блаженство, накупалась, сейчас встречу закат, и на спа», — сообщила звезда.

Бузова вслед за Подольской показала, как можно отдыхать в одиночестве у бассейна
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев объяснил, почему Ольга Бузова часто становится жертвой манипуляторов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузова вслед за Подольской показала, как можно отдыхать в одиночестве у бассейна
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