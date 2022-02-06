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Кулеба обвинил Земана в попытках испортить отношения Украины и Чехии

Политика
Кулеба обвинил Земана в попытках испортить отношения Украины и Чехии
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 6 февраля. Президент Чехии Милош Земан вновь попытался испортить отношения с Украиной, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Так дипломат прокомментировал слова чешского лидера, который заявил, что не поддержал бы отправку военных на Украину. Пока страна не является членом НАТО, для этого нет никакого повода, подчеркнул Земан.

«Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей», — отметил Кулеба в Twitter.

Ранее сообщалось, что Земан подтвердил отсутствие у разведки Чехии доказательств о причастности российской стороны к «делу Врбетице». Прага не располагает сведениями о проникновении спецслужб РФ на военные склады, сказал глава государства.

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