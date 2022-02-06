Финальную часть «Миссии невыполнима» с Томом Крузом снимут в космосе

Вашингтон, 6 февраля. Актер Том Круз может отправиться в космос для съемок фильма «Миссия невыполнима» уже в октябре этого года.

Английская компания Space Entertainment Enterprise построит в космосе отдельную киностудию SSE-1. Специальный модуль будут использовать художники, продюсеры и креативщики, которые будут создавать проекты в условиях гравитации.

«Это невероятная возможность для человечества перейти в другую реальность и начать новую захватывающую главу в космосе. SSE-1 станет уникальным и доступным домом для безграничных развлекательных возможностей в месте, в котором много информационной инфраструктуры», — говорится в заявлении основателей компании.

Финальная часть «Миссии невыполнима» станет одним из двух проектов, которые Круз хочет снять в космосе. Актер в сотрудничестве с предпринимателем Илоном Маском и космическим агентством NASA снимет полнометражное кино в околоземном пространстве. Актер отправится на орбиту компанией SpaceX на корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Ax-1 вместе с режиссером Дугом Лайманом.

Ранее актриса Юлия Пересильд рассказала, что впечатлило ее больше всего при подготовке к работе над фильмом «Вызов», съемки которого прошли в космосе. По словам знаменитости, живя кинотеатральной жизнью, она не могла представить, что ее ждет во время тренировок перед полетом.