Вашингтон, 6 февраля. Негласная война с российскими дипломатами в США давно распространилась и на миллионы россиян, проживающих в Соединенных Штатах.

Эта информация не афишируется, а то и всячески утаивается американскими спецслужбами, однако правда все равно всплывает наружу. И эти преследуемые американской властью россияне остались фактически без поддержки из-за высылки десятков российских дипломатов из США по самым что ни на есть глупым и надуманным причинам.

Правду о преследовании российских граждан в Соединенных Штатах в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым раскрыл чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов, подчеркнув, что антироссийская политика Вашингтона внутри страны все больше напоминает борьбу с инакомыслием и «коммунистической угрозой» в 50-х годах прошлого столетия. Дипломат отметил, что позиция США по отношению к России и особенно санкционная политика указывает на полную деградацию американской дипломатии. Вашингтон уже не может решить любой вопрос за столом переговоров, чего и требует цивилизованное общество, и выбирает в качестве единственного аргумента агрессию и экономическую войну.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Говоря о санкциях, я не могу не вернуться к тем проблемам, с которыми российские дипломаты сталкиваются каждый день. Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 26 наших коллег были выдворены с территории США. Было сказано: вам предписано покинуть США. А на наш вопрос, что случится, если мы не уедем, нам ответили, что вас арестуют и отправят в тюрьму на следующий же день. К 30 июня еще 28 дипломатов должны будут уехать. Наши генконсульства в Нью-Йорке и в Хьюстоне обескровлены. Там некому работать. А тем временем преследование дипломатов распространилось и на простых россиян. Миллионы российских соотечественников, особенно на западном побережье остались без консульских услуг. Наши соотечественники с паспортами РФ, которые хотят встречаться с нами, которые думают о сохранении русского языка, культуры, истории, к ним врываются сотрудники ФБР, проводят допросы и заставляют отказаться от любой связи с РФ. Да, это похоже на маккартизм в самом худшем проявлении», — эмоционально отметил посол.

Анатолий Антоном также добавил, что американцы до сих пор живут прошлым и отталкиваются в своей внешней политике от победы в холодной войне и некой программы американской исключительности. Многие чиновники, военные и даже общественники свято верят в то, что США являются неким светочем демократии, которому должны беспрекословно подчиняться все. Эта идеологическая программа в какой-то мере и определяет позицию Вашингтона на международной арене и отказываться от нее Соединенные Штаты явно не собираются.

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