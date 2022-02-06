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Объем инвестиций в производство микрочипов растет на фоне дефицита продукции

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 17:19
Экономика
Объем инвестиций в производство микрочипов растет на фоне дефицита продукции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 февраля. Увеличение спроса на полупроводники приводит к увеличению вложений в отрасль. Ведущие игроки фиксируют приток средств к производству и разработке новых технологий, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNBC.

Инвесторы по всему миру направили 146 миллиардов долларов на строительство производственных мощностей в этой сфере. Более половины вложений сделали TSMC, Samsung и Intel.

«Рост инвестиций обусловлен как усложнением новых передовых технологий, которые приводят к увеличению технологических этапов для создания пластин и требуют более дорогих инструментов, так и реакцией на дефицит микросхем, из-за которого производители увеличивают свои мощности», — отметил аналитик Питер Хэнбери.

Мировая экономика терпит высокие издержки из-за дефицита полупроводников. Одни только Соединенные Штаты потеряли из-за этого 240 миллиардов долларов за прошлый год.

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электроника инвестиции микросхемы полупроводники
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