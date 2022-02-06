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Я смотрел гонку в прямом эфире: в Госдуме поздравили олимпийскую сборную РФ с первым золотом

Спорт
Я смотрел гонку в прямом эфире: в Госдуме поздравили олимпийскую сборную РФ с первым золотом
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Особенно ценится та победа, достижение которой далось тяжким трудом. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Ранее российский лыжник Александр Большунов вырвал победу в спортивной дисциплине скиатлон и принес сборной РФ ее первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Серебряная медаль тоже отошла россиянину — Денису Спицову.

«Я смотрел всю эту гонку в прямом эфире, — рассказал Морозов. — Она начиналась драматично, сердце останавливалось, когда и Большунов, а затем и Спицов совершили падение незадолго до финиша. Гонка совершенно невероятная! Несмотря на неувязки, наши ребята победили с чудовищным отрывом от финского спортсмена, который взял бронзовую медаль, и уж тем более от обладателя Кубка мира — норвежца, который занял 40-е место».

Депутат назвал произошедшее «фантастическим результатом, доказывающим, что гонка была труднейшая».

«Я смотрел гонку в прямом эфире»: в Госдуме поздравили олимпийскую сборную РФ с первым золотом
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«Особенно с учетом снега, который был там какой-то специфический, и ветреной погоды, — заметил парламентарий. — Из-за таких мощных неблагоприятных внешних факторов победить можно было, лишь проявляя колоссальное мастерство и личное мужество. Это победа, которая очень дорогого стоит именно потому, что проходила в тяжелейших условиях»

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Певцов поздравил олимпийскую сборную России с первой золотой медалью.

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