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ВМС США бьют тревогу из-за возросшего числа аварийных происшествий на флоте

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 17:16
Армия
ВМС США бьют тревогу из-за возросшего числа аварийных происшествий на флоте
c6f.navy.mil

Вашингтон, 6 февраля. Командование ВМС США создало специализированный центр безопасности в Норфолке (штат Вирджиния) для предотвращения аварий на флоте.

По словам адмирала Майкла Гилдея, в последнее время ВМС США стали чаще сталкиваться с неприятными инцидентами, в результате которых флот теряет корабли и самолеты. Для предотвращения подобных ситуаций был создан специализированный центр.

«Менее чем за два года флот пережил череду крупных аварий, как на ходу, так и на берегу», — рассказал он.

Гилдей напомнил, что летом 2020 года из-за пожара на борту пришел в негодность десантный корабль USS Bon Homme Richard. В текущем году аварийная ситуация, в результате которой был потерян один истребитель F-35, произошла на авианосце USS Carl Vinson.

Предполагается, что появление нового штаба по борьбе с аварийными рисками позволит изменить ситуацию в лучшую сторону. Представители центра должны будут находиться на борту всех боевых единиц американского флота, пребывающих в оперативном развертывании.

Ранее в Сети появилось видео крушения американского самолета F-35. На опубликованном видео видно, как истребитель падает в воду, проскользив вдоль палубы корабля.

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