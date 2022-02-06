Он сформировал из меня творческого ведущего: Николай Дроздов о Константине Эрнсте

Советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссер, сценарист, телеведущий, генеральный директор «ОРТ/Первого канала», член фонда «Академия российского телевидения», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», семикратный обладатель российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» Константин Эрнст родился 6 февраля 1961 года. В беседе с ФАН именинника поздравил ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки, член Академии российского телевидения, заслуженный журналист Российской Федерации Николай Дроздов.

Собеседник рассказал о том, как в свое время началось его знакомство с медиаменеджером.

«Когда я стал ведущим программы «В мире животных», мне довелось общаться с руководством канала. В это время пришел Константин Львович Эрнст. До этого менялись мужчины и женщины разного возраста, и вдруг пришел совсем молодой человек. Кто-то думал, что он пришел на время. Оказалось, что эта фигура может много лет может руководить телеканалом без каких-либо проблем», — сообщил ученый-зоолог.

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Николай Дроздов также поделился также подробностями того, как в свое время он стал участником одного из самых громких проектов отечественного телевидения.

«Я в то время был на Байкале, в маленькой гостинице, у которой даже не было названия. Он позвонил и говорит: «Николай Николаевич, а не хотели бы вы принять участие в передаче «Последний герой»?». Как он только меня нашел? Он рассказал, что нас отвезут на месяц на необитаемый остров, где мы будем сами добывать себе еду. Я сказал, что это, наверное, будет постановка. После съемок будут подвозить еду, отвозить в гостиницу. Однако он заверил, что все будет по-настоящему, без привезенной еды и отелей. Я согласился. Меня привело в восторг то, что мы действительно сами искали еду в траве или на берегу моря. Даже спичек не было. Многие плакали, просились обратно. Что мне особенно понравилось, я весил 95 килограммов. На острове я терял по полкило веса в день. К концу проекта мой вес был 80 килограммов», — поведал доктор биологических наук.

Prt Scr youtube.com / Последний герой

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Я очень благодарен ему за то, что он сформировал из меня творческого ведущего, помог мне улучшить здоровье, неоднократно приглашая меня на проект «Последний герой». Он всех приятно удивляет, что столько лет на таком ответственном посту работает безошибочно. Хочется пожелать ему многих лет творческой деятельности, здоровья», — подытожил заслуженный журналист Российской Федерации.

Ранее телеведущий Валдис Пельш через ФАН поздравил Константина Эрнста с днем рождения. По словам собеседника, именинник обладает особым талантом — воплощать свои невероятные идеи.