Мишустин утвердил концепцию развития круизов в России до 2024 года

Москва, 6 февраля. Концепцию развития круизного туризма до 2024 года утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. За два года в стране планируют нарастить число морских и речных круизов.

Согласно концепции, морских и речных круизов в России станет больше к 2024 году. Кроме того, их планируется сделать более доступными и интересными.

«В рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании», — отмечается в сообщении на портале Кабмина России.

Также в стране будет расширена маршрутная сеть круизов, в частности в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке. Специалисты разработают новые программы для экскурсий. В них планируется включить посещение охраняемых природных зон и интересные проекты для детей.

Кроме того, в России продолжает действовать программа туристического кешбэка. За две недели нового этапа, жители страны получили около миллиарда рублей в рамках проекта.