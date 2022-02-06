Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 18:23
18:23
Происшествия
СМИ сообщили о задержании во Франции россиянина по подозрению в отмывании денег
18:22
Армия
Замглавы минобороны Украины двумя словами о Путине развеяла миф о «вторжении» России
18:19
Общество
Река кипятка образовалась на улице Седова в Петербурге из-за прорыва трубы
18:17
Общество
Виктория Жигунова рассказала, как оказалась в онкологическом диспансере
18:12
Политика
Баранец: одна фраза Путина на встрече в Пекине поставила крест на «китайском проекте» США
18:04
Общество
Юрист Юрьев посоветовал требовать компенсацию за просроченный ПЦР-тест на COVID-19
18:04
Весь мир
Президент Туниса распустил Высший судебный совет
18:03
Политика
Читатели Obozrevatel раскритиковали поведение украинских фигуристов после проката Валиевой
18:01
Технологии
Компания Meta оградит пользователей метавселенной от сексуальных домогательств
18:00
Весь мир
Танкер с дизельным топливом застрял у побережья Ливана
Все новости

Мишустин утвердил концепцию развития круизов в России до 2024 года

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 17:10
Общество
Мишустин утвердил концепцию развития круизов в России до 2024 года
pixabay.com  /  Tama66

Москва, 6 февраля. Концепцию развития круизного туризма до 2024 года утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. За два года в стране планируют нарастить число морских и речных круизов.

Согласно концепции, морских и речных круизов в России станет больше к 2024 году. Кроме того, их планируется сделать более доступными и интересными.

«В рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании», — отмечается в сообщении на портале Кабмина России.

Также в стране будет расширена маршрутная сеть круизов, в частности в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке. Специалисты разработают новые программы для экскурсий. В них планируется включить посещение охраняемых природных зон и интересные проекты для детей.

Кроме того, в России продолжает действовать программа туристического кешбэка. За две недели нового этапа, жители страны получили около миллиарда рублей в рамках проекта.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мишустин утвердил концепцию развития круизов в России до 2024 года
туризм мишустин круиз
Комментировать