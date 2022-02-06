Режиссер Роланд Эммерих обвинил Marvel, DC и Lucasfilm в разрушении киноиндустрии

Лос-Анджелес, 6 февраля. Крупные голливудские киностудии, такие как Marvel, DC и Lucasfilm, разрушают индустрию, производя раз за разом однотипные картины. Такое мнение высказал американский режиссер Роланд Эммерих.

Кинодеятель, известный широкому зрителю по таким фильмам, как «День независимости», «Послезавтра» и «2012», отметил, что проекты перечисленных студий приносят своим создателям хорошую кассу, из-за чего те не создают ничего нового и оригинального.

«Вы должны снимать новые смелые фильмы, понимаете? И я думаю, что Кристофер Нолан — мастер в этом. Он из тех, кто может снимать фильмы о чем угодно. У меня все немного сложнее, хотя у меня все еще достаточно громкое имя, особенно когда речь идет о фильмах-катастрофах», — высказался режиссер в интервью изданию Den of Geek.

Слова режиссера касательно хороших сборов однотипных кинокомиксов подтвердили успехи нового «Человека-паука». По состоянию на 31 января лента о «дружелюбном соседе», вышедшая на большие экраны 13 декабря, собрала в прокате более 1,7 млрд долларов.