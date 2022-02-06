Журналист Грин считает, что НАТО проиграла Путину из-за кризиса между Вашингтоном и ЕС

Лондон, 6 февраля. Североатлантический альянс проиграл российскому президенту Владимиру Путину из-за кризиса между Соединенными Штатами и ЕС. К такому выводу пришел журналист Доминик Грин в своей статье для The Spectator.
По словам обозревателя, американская политика по отношению к соратникам по НАТО создала кризисную ситуацию между США, Германией и Францией. Грин подчеркнул, что Вашингтон позволил себе не обращать внимания на интересы Берлина и Парижа.
Французы, как отметил журналист, стремятся быть первыми на европейской арене. Что касается немцев, то они, по мнению автора материала, хотят использовать более экологичные виды топлива.
«Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. НАТО уже разделена и бессильна», — сделал The Spectator пугающее для НАТО заявление о быстрой победе Путина.
Ранее британское издание The Times опубликовало материал, в котором указало на намерения России и Китая торговать в национальных валютах. Читатели газеты восхитились союзом Москвы и Пекина, а также желанием КНР поддержать РФ в противостоянии с НАТО.