Лондон, 6 февраля. Североатлантический альянс проиграл российскому президенту Владимиру Путину из-за кризиса между Соединенными Штатами и ЕС. К такому выводу пришел журналист Доминик Грин в своей статье для The Spectator.

По словам обозревателя, американская политика по отношению к соратникам по НАТО создала кризисную ситуацию между США, Германией и Францией. Грин подчеркнул, что Вашингтон позволил себе не обращать внимания на интересы Берлина и Парижа.

Французы, как отметил журналист, стремятся быть первыми на европейской арене. Что касается немцев, то они, по мнению автора материала, хотят использовать более экологичные виды топлива.

pixabay.com / 12019

«Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. НАТО уже разделена и бессильна», — сделал The Spectator пугающее для НАТО заявление о быстрой победе Путина.

Ранее британское издание The Times опубликовало материал, в котором указало на намерения России и Китая торговать в национальных валютах. Читатели газеты восхитились союзом Москвы и Пекина, а также желанием КНР поддержать РФ в противостоянии с НАТО.