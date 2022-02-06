Политолог Аркатов сравнил Макрона с душевнобольными «Наполеонами»

Одной из главных причин грядущего визита Эммануэля Макрона в Москву может стать обсуждение Африки, а не ситуации между Россией и Украиной, считает политический аналитик Иван Аркатов.

Официальный представитель властей Пятой республики Габриэль Атталь сообщил, что 7 февраля глава бывшей метрополии собирается посетить Россию. Поездка состоится в рамках усилий гаранта, направленных на стабилизацию ситуации вокруг Украины.

Аркатов уверен, что вопросы, связанные с Киевом, волнуют лидера Франции на порядок меньше, чем укрепление влияния Кремля на Черном континенте. Политолог считает, что в основе визита лежит желание Макрона выяснить подробности российской стратегии касательно Африки:

«Цель поездки Макрона — демонстрация того, что он еще с кем-то общается и что-то пробует решать и позиционирует себя, как международного политика. Однако важный показатель, что это он едет на встречу к Владимиру Путину, а не наоборот. Возможно, он преследует какие-то свои выгоды и пытается понять ситуацию. Европейцы сами нагнали себе паники в голову, и уже не понимают, где реальность, а где вымысел. Соответственно, большой плюс в том, что наш внешнеполитический блок идет на встречу международному сообществу и вносит адекватную точку зрения касательно происходящих событий».

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В данный момент Макрон пытается сохранить остатки влияния Франции на мировой арене, считает Аркатов. Однако современный Париж не может оказывать серьезного влияния на геополитические процессы.

«Макрон пытается не ударить в грязь лицом и изображает из себя политика международного уровня, который что-то решает. Я думаю, он пытается повторить роль Саркози, создать видимость активной деятельности и не отставать от коллег. То же самое сейчас делает президент Турции. Лидер Франции хочет перехватить повестку, не более того. Технически он, в первую очередь, старается сохранить иллюзию веса Пятой республики. Причем, не для мира, а для внутреннего потребителя скорее. В преддверии выборов есть вероятность, что Украина — не основная цель Макрона. Одной из главных тем может стать Африка и неудачи бывшей метрополии», — уверен собеседник ФАН.

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В истории Франции есть отличительная черта, прослеживающаяся через года, заявил политолог. Несмотря на позиционирование себя сверхдержавой, Пятая республика не раз показывала себя слабым государством, которое не в состоянии справиться с поступающими вызовами и угрозами. По его мнению, вера не поможет Макрону вернуть авторитет страны, а результативных методов по восстановлению влияния у него нет:

«Верить в чудо никто не запрещает. Один из главных показателей — поведение Франции в войнах. Что 1812 год, что Вторая мировая. Бывшая метрополия, казалось бы, имеющая серьезные намерения, каждый раз очень быстро сдается. Сейчас Макрон не питает иллюзий, но поддерживает фантомное величие страны на международной арене. На мой взгляд, за последние лет пятнадцать Франция, с учетом неадекватной политики в отношении мигрантов, превратилась в рядовое государство. На немалый процент она сейчас состоит из граждан третьего мира».

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Одним из главных движущих факторов внешней политики Макрона являются его опасения касательно преступлений Франции на Черном континенте, считает политолог. Лидер Пятой республики боится, что российские специалисты, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», раскроют его «шкафы со скелетами» в Центральноафриканской Республике и Мали.

«Таких «Наполеонов», как Макрон, по многим психбольницам распихано, и им тоже верить никто не запрещает. Отличие в том, что у Макрона есть полномочия. Однако вопрос в том, что на самом деле стоит за ним. Я считаю, что Саркози был более успешным французским президентом, но мы прекрасно знаем, к чему привела его политическая карьера. Преступления Саркози стали достоянием общественности, и то же самое может произойти с Макроном. Разграбление Африки и нарушение прав ее жителей не пройдут бесследно. Мы не знаем, какой бэкграунд у Макрона. Однако все это может всплыть на поверхность, и итоги его правления могут быть гораздо хуже, чем у предшественников. Сейчас он, скажем так, держит руку на пульсе, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями», — заключил Аркатов.

Ранее политический аналитик Роман Романов заявил, что вмешательство Эммануэля Макрона в ситуацию между Россией и Украиной не принесет никаких результатов, так как Франция уже не является авторитетным государством.