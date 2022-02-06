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Милонов о вирусе «Макрон»: лидер Франции стал символом прекращения доминирования Парижа в Африке

Весь мир
Милонов о вирусе «Макрон»: лидер Франции стал символом прекращения доминирования Парижа в Африке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 февраля. Депутат Государственной думы Виталий Милонов, комментируя развеселившую пользователей соцсетей рекомендацию Министерства образования Ливии закрыть национальные школы на карантин из-за новых случаев заболевания вирусом «Макрон», разъяснил, почему президент Франции стал коронавирусной шуткой в интернете.

«Авторитет Макрона настолько низко упал, что для африканцев, точнее, для бывшей зоны ответственности и влияния Парижа, он является человеком совершенно комичным и слабым, который стал символом прекращения фран-африканской истории», — сказал Милонов.

Опечатка в названии штамма COVID-19 «Омикрон» оказалась созвучной с фамилией главы бывшей метрополии, поэтому ведомственный документ стал популярным в соцсетях. Однако, по мнению депутата, такая реакция жителей Черного континента на сравнение президента с вирусом говорит о многом.

«Можете представить, если бы ошиблись немного наивно, без злобы с фамилией других мировых лидеров? Моментально последовали бы извинения, потому что неловкая ситуация», — добавил Милонов.

Довольствовавшиеся оставшимся с колониальных времен положением, глава Пятой республики и Париж не заметили, как потеряли влияние на Черном континенте, продолжил депутат. Отметив, что аналогичная ситуация происходит также в экономической и политической сферах.

«Если при Байдане американцы сбежали из Афганистана, а сейчас окончательно сбегут из Ирака, то при Макроне французы утратили существовавшее веками доминирование на африканском континенте. За несколько лет такое мало кому удавалось сделать», — резюмировал Милонов.

Ранее депутат Госдумы называл ситуацию в Мали примером стремительной потери влияния Парижа, поскольку власти республики отказались от сотрудничества с бывшей метрополией и обратились за помощью к России.

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милонов ливия африка макрон
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