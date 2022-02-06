Страхование держателей карт от мошенников набирает популярность у банков

Москва, 6 февраля. Актуальную тенденцию рынка страхования указал в разговоре с РИА Новости начальник управления андеррайтинга кредитных, финансовых и предпринимательских рисков компании «Согласие» Виталий Ус.

Большинство компаний не проявляют интереса к страхованию от киберпреступности. Однако кредитные организации прибегают к этой услуге, чтобы обезопасить держателей своих карт.

«Каких-то особых подвижек, всплеска интереса к страхованию от действий кибермошенников не отмечено, за исключением некоторой активизации банков в части программ страхования рисков держателей банковских карт с оговорками по покрытию вишинга (мошеннические звонки по телефону – Прим. ФАН.) как разновидности фишинга», — отметил Ус.

Российские банки ранее заявили о расширении демографии жертв мошенников. Злоумышленники все чаще добиваются успеха с помощью методов социальной инженерии.