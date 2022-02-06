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Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 17:03
Армия
Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе
facebook.com  /  Операція об&#039;єднаних сил / Joint forces operation

Донецк, 6 февраля. Военнослужащие ВСУ разместили четыре танка в населенном пункте у линии соприкосновения в Донбассе.

В оборонном ведомстве ДНР рассказали, что украинская сторона разместила четыре танка Т-64 вблизи частных жилых домов в населенном пункте Привольное. Разведка республики также зафиксировала переброску бронетехники в Авдеевку.

«Разместили бронетранспортер БТР-80 вблизи жилого квартала в Авдеевке», — говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

Ранее стало известно, что командование ВСУ готовит резервистов для отправки на юго-восток страны. По имеющимся данным, в подразделениях украинской армии остро ощущается нехватка военнослужащих.

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всу донбасс бронетехника
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