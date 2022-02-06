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Глава минобороны Украины Резников опроверг сообщения об угрозе «наступления» России

Армия
Глава минобороны Украины Резников опроверг сообщения об угрозе «наступления» России
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 6 февраля. Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг сообщения о якобы готовящемся «наступлении» российской армии.

В интервью изданию La Repubblica он заявил, что на текущий момент никакой угрозы нет. При этом он осудил звучавшие на Западе прогнозы.

«Сначала говорили о январе, теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», — сказал чиновник.

Он также не исключил, что в обозримом будущем может состояться встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам министра, для этого необходим надежный посредник. Площадкой переговоров может стать Женева, Берлин, Варшава или Стамбул.

Резников ранее уже выступал с опровержением распространяемых на Западе слухов о «вторжении» ВС РФ. Он отметил, что разведданные можно интерпретировать по-разному. Москва нападки в свой адрес считает попыткой НАТО оправдать усиление военного присутствия у российских рубежей.

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украина путин россия зеленский резников
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