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Лукашенко: перехваченный беспилотник ВСУ вел разведку в районе учений ВС РФ и Белоруссии

Армия
Лукашенко: перехваченный беспилотник ВСУ вел разведку в районе учений ВС РФ и Белоруссии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Минск, 6 февраля. Перехваченный Минском украинский дрон собирал разведывательные данные возле места сосредоточения белорусских и российских военных, прибывших для совместных учений Союзного государства.

Беспилотник ВСУ перехватили 24 января 2022 года, при этом аппарат успел сделать более 200 фотографий, большая часть из которых – действия на военном полигоне Брестский. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы знаем, откуда он вылетел, мы его полностью маршрут видели. Это - украинский беспилотник, он был запущен на нашу территорию для того, чтобы разведать определенную территорию», — уточнил он.

Также глава республики отметил, что США подталкивают Украину к определенным решениям. Одним из них является война против жителей Донбасса, считает Лукашенко.

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