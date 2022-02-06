Вячеслав Фетисов оценил шансы на победу «красной машины» в Китае

Уже в среду, 9 февраля, хоккейная сборная России выйдет на лед и сыграет с командой Швейцарии. Также на групповом этапе подопечные Алексея Жамнова сразятся 11 февраля со борной Дании, а на следующий день — с чехами. И спортивные аналитики уверяют, что российские хоккеисты — фавориты олимпийского турнира. Ведь из-за бушующего «Омикрона» не приедут сильнейшие игроки из НХЛ. А значит, сборные Канады и США потеряли конкурентоспособность. Они задействуют только спортсменов, играющих в Европе, многие из которых не соответствуют уровню.

Россия тоже лишена мировых звезд, однако в защите и в нападении хватает опытных прославленных хоккеистов, которые играли за сборную на чемпионатах мира и этапах Еврохоккейтура, а некоторые побеждали и на Олимпиаде 2018 года. Однако у букмекеров, вовсю принимающих ставки на олимпийский хоккей, на победу России — наименьший коэффициент.

Тем временем депутат Госдумы и легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов, который был лучшим бомбардиром среди защитников сборной СССР, в беседе с ФАН объяснил, почему без НХЛовцев меньше золота в медалях не станет, а вот вероятность сюрприза сильно возрастет, в том числе из-за ковидных ограничений и ежедневных тестов на COVID-19.

wikipedia.org / The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY-SA 4.0

«За самое высокое место будем бороться. Главное, чтоб были все здоровы. Потому что у нас сейчас пандемия играет большую роль. И поэтому важны отрицательные ПЦР-тесты. Пусть все будут здоровы, и тогда у нас очень большой шанс выиграть. В хоккее самый сильный соперник — это тот, с кем ты играешь сегодня. Можно и в четвертьфинале проиграть команде сильной и не очень, и много таких примеров. Например, кто мог ожидать финала Россия — Германия на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане, и что мы за 50 секунд до конца игры, будучи в меньшинстве, умудримся сравнять счет? Никто же этого не мог спрогнозировать. Думали, что Канада, Америка или финны фавориты. А оказались немцы — хорошо подготовленные, мотивированные. Поэтому я думаю, что сейчас бесполезно говорить, кто главный фаворит или соперник. Возможно, ты с ним и не сыграешь. Нужно помнить главное: что команды там — профессионалы, и многие из них заряжены на победу. И главное — это тот соперник, с кем ты играешь в четвертьфинале, потом в полуфинале и потом уже в финале», — подробно объяснил прославленный хоккеист.

Вячеслав Фетисов также сообщил, что с удовольствием следит за трансляциями соревнований по другим видам спорта и, как и все россияне, искренне переживает и болеет за отечественных спортсменов.

«Меня интересуют все виды зимнего спорта. Смотрю все трансляции из Пекина. Не забывайте, что я министром спорта был. Многие спортсмены, которые были участниками первой спартакиады школьников в 2003–2004 году, сегодня уже выступают. И, конечно, для меня все спортсмены важны, и поэтому любой вопрос о фаворитах — некорректен с точки зрения моего восприятия. По возможности слежу, смотрю и радуюсь. Абсолютно точно страна получит новых героев, и не всегда по тем видам спорта, которые мы ожидаем. Прелесть и привлекательность спорта — в его неожиданности», — заявил Вячеслав Фетисов.

ТАСС / Сергей Бобылев

Накануне олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в интервью ФАН поделился впечатлениями от выступления Александра Большунова и Дениса Спицова на XXIV Олимпийских играх в Пекине. По его мнению, эти победы стали возможны благодаря многим факторам. В их числе — идеальная подготовка спортсменов и специфика трассы.