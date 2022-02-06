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Рита Дакота подогрела слухи о разрыве со своим молодым человеком

Шоу-бизнес
Рита Дакота подогрела слухи о разрыве со своим молодым человеком
instagram.com  /  @ritadakota

Москва, 6 февраля. Певица Рита Дакота традиционно несколько месяцев в году проживает на Бали, в этом году на остров исполнительница отправилась со своим бойфрендам Федором и дочкой Мией.

Дакота делилась с подписчиками кадрами с отдыха, рассказывала о возвращении в свое место силы. Исполнительница сообщала, что каждый день она наблюдает необыкновенные рассветы и закаты и питается самой здоровой едой в мире. Отдых певицы прервала тяжелая болезнь, которая сильно подкосила Дакоту.

«Ужасный вирус с температурой, конъюнктивит. Жар, ломота в теле, просыпаюсь каждые полчаса. Но есть плюсы: увидела невероятной красоты рассвет», — писала Дакота в Stories своего аккаунта в соцсети Instagram.

Певица рассказала, что до своего выздоровления ей пришлось расстаться ос своим молодым человеком, который на некоторое время уехал в другой конец острова по своей работе. Поклонники Дакоты сразу же заподозрили, что между Федором и Дакотой сейчас напряженные отношения. Певица на вопросы фанатов о возможном кризисе, отметила, что сейчас не готова об этом говорить, но после того, как они все проработают и обсудят, они обязательно поделятся своим опытом.

Ранее Дакота рассказала, что в ее столичной квартире произошел масштабный потоп. Знаменитость сообщила, что в ее квартире прорвало трубу в ванной, из-за чего затопленными оказались восемь этажей элитного ЖК.

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Все новости / Шоу-бизнес / Рита Дакота подогрела слухи о разрыве со своим молодым человеком
бали певица дакота
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