Рита Дакота подогрела слухи о разрыве со своим молодым человеком

Москва, 6 февраля. Певица Рита Дакота традиционно несколько месяцев в году проживает на Бали, в этом году на остров исполнительница отправилась со своим бойфрендам Федором и дочкой Мией.

Дакота делилась с подписчиками кадрами с отдыха, рассказывала о возвращении в свое место силы. Исполнительница сообщала, что каждый день она наблюдает необыкновенные рассветы и закаты и питается самой здоровой едой в мире. Отдых певицы прервала тяжелая болезнь, которая сильно подкосила Дакоту.

«Ужасный вирус с температурой, конъюнктивит. Жар, ломота в теле, просыпаюсь каждые полчаса. Но есть плюсы: увидела невероятной красоты рассвет», — писала Дакота в Stories своего аккаунта в соцсети Instagram.

Певица рассказала, что до своего выздоровления ей пришлось расстаться ос своим молодым человеком, который на некоторое время уехал в другой конец острова по своей работе. Поклонники Дакоты сразу же заподозрили, что между Федором и Дакотой сейчас напряженные отношения. Певица на вопросы фанатов о возможном кризисе, отметила, что сейчас не готова об этом говорить, но после того, как они все проработают и обсудят, они обязательно поделятся своим опытом.

Ранее Дакота рассказала, что в ее столичной квартире произошел масштабный потоп. Знаменитость сообщила, что в ее квартире прорвало трубу в ванной, из-за чего затопленными оказались восемь этажей элитного ЖК.