Киев, 6 февраля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Объединенная энергосистема (ОЭС) страны будет отключена от общей энергосети РФ и Белоруссии.

Киев планирует в 2023 году присоединиться к европейской энергосистеме ENTSO-E. Украинская энергетика находится в плачевном состоянии, что может отразиться на тестировании ее автономной работы: технические проблемы есть на Хмельницкой, Запорожской и других АЭС. В стране не хватает угля, нефти и газа, пишет РИА Новости.

«В феврале запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов нагрузки. Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдавии в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме», — пояснил Шмыгаль.

Прибалтика тоже намерена присоединиться к европейской энергосистеме, выйдя из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Получив деньги от ЕС, она провела эксперимент по отключению БРЭЛЛ, и протянула силовые кабели из Швеции и Финляндии. Несмотря на это, полностью разорвать прежние связи планируется не раньше 2025 года.

Украина не получила серьезного финансирования от Брюсселя на эти цели, и у нее нет альтернативных вариантов поставок электроэнергии. Страна хочет «стать независимой» от РФ уже в 2023 году, но это может привести к краху, ведь изношенные энергосистемы требуют ремонта. Кроме того, придется покупать энергию по европейским ценам, то есть платить в несколько раз больше, чем сейчас. Стоимость кв/ч в Германии составляет 0,3 евро, а в российских сетях — 0,038 евро, почти в десять раз ниже.

Позитивные изменения в энергетической сфере Украины негативно скажутся на Польше, заявил ранее экономист Юрий Атаманюк.