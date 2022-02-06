Губерниев заступился за уронившего палку в бокс Йоханнеса Клебо Большунова

Пекин, 6 февраля. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свое мнение касательно инцидента между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Лыжник Александр Большунов, открывший 6 февраля «золотой» счет сборной России на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, подходя к своему боксу на пит-стопе, выронил палку, оказавшуюся на пути движения норвежца Йоханнеса Клебо.

Губерниев нисколько не сомневается, что это было сделано россиянином не специально. По словам комментатора, палка упала в бокс Клебо «в пылу борьбы», и возможный протест с его стороны вряд ли кардинально изменит ситуацию.

«Даже если норвежцы подадут протест, то, думаю, поезд уже ушел. Вряд ли здесь грозит что-то серьезное. Как максимум — желтая карточка», — высказался Губерниев в комментарии «Чемпионату».

Россиянин Александр Большунов после своей победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине признался, что испытывает благодарность к норвежскому лыжнику Ийво Нисканену.