Блогер Шарий указал на унижение Зеленского Эрдоганом во время подписания соглашения

Минск, 6 февраля. Турецкий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган публично унизил президента Украины Владимира Зеленского. К такому выводу пришел блогер Анатолий Шарий.

По словам блогера, это произошло в ходе подписания лидерами соглашения о зоне свободной торговли. Шарий обратил внимание на то, что — несмотря на попытки Зеленского встретиться с турецким коллегой глазами — Эрдоган полностью игнорирует его. Он подчеркнул, что президент Турции ни разу не посмотрел на главу украинского государства.

«Эрдоган не обращает никакого внимания на Зеленского, игнорирует его попытки встретиться взглядом. Это очень заметно. И это как бы мелочь. Но это не мелочь!» — нашел блогер доказательство публичного унижения Зеленского президентом Турции Эрдоганом.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Известно, что Эрдоган не раз заявлял о готовности Анкары организовать переговоры российского лидера Владимира Путина с Зеленским по ситуации вокруг Украины.

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