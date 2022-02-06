Леонид Федун поделился впечатлениями от игр «Спартака» на сборах в Дубае

Дубай, 6 февраля. Глава совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун посетил сборы футбольного клуба в Дубае и рассказал об увиденном.

«Спартак» провел товарищеские матчи с «Ригой» (0:0) и «Джохором» (1:1). По словам Федуна, результаты тренировочных состязаний не имеют значения. Главное, как двигается команда и какие проблемы может увидеть тренер.

«Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками. Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будет смотреть вперед», — приводит слова ведущего акционера официальный сайт «Спартака».

Ранее функционер отметил, что ОАЭ — безопасная страна, поэтому он не беспокоится за тренерский штаб и игроков красно-белых. Федун говорил, что точно посетит сборы команды, если не помешает COVID-19.