Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 16:55
16:51
Армия
Лукашенко: перехваченный беспилотник ВСУ вел разведку в районе учений ВС РФ и Белоруссии
16:48
Происшествия
Мужчину крепкого телосложения разыскивают после избиения экс-депутата ГД Шингаркина
16:48
Шоу-бизнес
Рита Дакота подогрела слухи о разрыве со своим молодым человеком
16:48
Наука
Медики Парижского института мозга научились измерять уровень креативности по томографии
16:48
Экономика
Украина планирует нанести удар по российской энергетике
16:47
Олимпийские игры 2022
Губерниев заступился за уронившего палку в бокс Йоханнеса Клебо Большунова
16:45
Политика
Блогер Шарий указал на унижение Зеленского Эрдоганом во время подписания соглашения
16:45
Спорт
Леонид Федун поделился впечатлениями от игр «Спартака» на сборах в Дубае
16:42
Общество
Волонтеры нашли пропавшего пенсионера под завалами деревянного сарая в Тверской области
16:42
Армия
ВСУ готовят резервистов для переброски к линии соприкосновения в Донбассе
Все новости

Леонид Федун поделился впечатлениями от игр «Спартака» на сборах в Дубае

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 16:45
Спорт
Леонид Федун поделился впечатлениями от игр «Спартака» на сборах в Дубае
Агентство городских новостей Москва

Дубай, 6 февраля. Глава совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун посетил сборы футбольного клуба в Дубае и рассказал об увиденном.

«Спартак» провел товарищеские матчи с «Ригой» (0:0) и «Джохором» (1:1). По словам Федуна, результаты тренировочных состязаний не имеют значения. Главное, как двигается команда и какие проблемы может увидеть тренер.

«Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками. Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будет смотреть вперед», — приводит слова ведущего акционера официальный сайт «Спартака».

Ранее функционер отметил, что ОАЭ — безопасная страна, поэтому он не беспокоится за тренерский штаб и игроков красно-белых. Федун говорил, что точно посетит сборы команды, если не помешает COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Леонид Федун поделился впечатлениями от игр «Спартака» на сборах в Дубае
спартак федун матч
Комментировать