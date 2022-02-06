Главная героиня клипа «Пока так 2» рассказала о создании вирусного видео

Ситуация с уборкой снега в Северной столице стала одной из самых обсуждаемых в интернет-пространстве. Жителей и туристов возмутило, во что превратился город с приходом зимы. Коммунальный апокалипсис даже вдохновил горожан на творчество.

Петербурженка Марина на себе прочувствовала, к чему приводит обилие наледи на улицах. Ходить на каблуках стало просто опасно для жизни.

«Меня, как и многих жителей нашего прекрасного Петербурга, не устраивала ситуация в городе. В этом году Петербург немного нас расстроил», — считает она.

Девушка не стала отмалчиваться. Она решила собрать друзей и снять клип про то, как представительницы прекрасного пола страдают в заснеженном городе. Основой видео послужил новый хит группы «Ленинград», в котором честно рассказывается о коммунальных проблемах Северной столицы.

«Как раз-таки в этот день вышел клип нашего любимого артиста Шнура. Поэтому мы решили снять пародию на него», — объяснила местная жительница.

Марина призналась, что во время съемок клипа она с подругами даже не могла представить, что их пародия станет вирусной и получит такой резонанс. Сейчас видео набрало уже более 750 тысяч просмотров.

«Мы вообще не ожидали, что видео так завирусится в Сети. Даже ни на что не рассчитывали. Просто решили снять видео про ситуацию в нашем городе. Мы были очень рады поддержке зрителей. Многие нас поддержали. Многим понравился ролик. Все согласны с нами», — делится эмоциями Марина.

Девушка рассказала, что на создание популярного видео ушли всего сутки. После выхода хита «Ленинграда» она быстро договорилась с подругами, подключила знакомых операторов. Съемка на улице заняла два часа, монтаж проходил в тот же день.

Петербурженке непривычно, что теперь ее стали узнавать на улице. Клип посмотрели даже ее преподаватели из университета. Они обратили внимание на использование нецензурной лексики. Но по словам Марины, текущую ситуацию в Петербурге иначе не описать.

«К сожалению, в такой ситуации без мата никак не обойтись. Ситуация на дорогах Петербурга действительно плохая», — жалуется девушка.

Марина вспоминает, что съемка проходила в по-настоящему опасных условиях. По задумке, девочки должны были ходить по неубранным улицам на каблуках. Петербургские реалии привели к травмам участниц.

«Был случай, когда во время съемок некоторые даже падали. Каждый день жители Петербурга попадают в ловушки такие. Падают, к сожалению. Попадают в больницу», — расстроена Марина.

Петербурженка рада, что пародия привлекла внимание к проблемам города. Девушка ждет скорейших изменений и надеется, что такие общественные заявления больше не понадобятся.