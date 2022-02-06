Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 18:21
18:19
Общество
Река кипятка образовалась на улице Седова в Петербурге из-за прорыва трубы
18:17
Общество
Виктория Жигунова рассказала, как оказалась в онкологическом диспансере
18:12
Политика
Баранец: одна фраза Путина на встрече в Пекине поставила крест на «китайском проекте» США
18:04
Общество
Юрист Юрьев посоветовал требовать компенсацию за просроченный ПЦР-тест на COVID-19
18:04
Весь мир
Президент Туниса распустил Высший судебный совет
18:03
Политика
Читатели Obozrevatel раскритиковали поведение украинских фигуристов после проката Валиевой
18:01
Технологии
Компания Meta оградит пользователей метавселенной от сексуальных домогательств
18:00
Весь мир
Танкер с дизельным топливом застрял у побережья Ливана
18:00
Спорт
Хоккеист Петухов: Наши спортсмены получили хороший стимул для побед на Олимпиаде в Пекине
17:59
Происшествия
Американец застрелил двух человек на глазах у ребенка в пригороде Милуоки
Все новости

Главная героиня клипа «Пока так 2» рассказала о создании вирусного видео

Видео

Ситуация с уборкой снега в Северной столице стала одной из самых обсуждаемых в интернет-пространстве. Жителей и туристов возмутило, во что превратился город с приходом зимы. Коммунальный апокалипсис даже вдохновил горожан на творчество.

Петербурженка Марина на себе прочувствовала, к чему приводит обилие наледи на улицах. Ходить на каблуках стало просто опасно для жизни.

«Меня, как и многих жителей нашего прекрасного Петербурга, не устраивала ситуация в городе. В этом году Петербург немного нас расстроил», — считает она.

Девушка не стала отмалчиваться. Она решила собрать друзей и снять клип про то, как представительницы прекрасного пола страдают в заснеженном городе. Основой видео послужил новый хит группы «Ленинград», в котором честно рассказывается о коммунальных проблемах Северной столицы.

«Как раз-таки в этот день вышел клип нашего любимого артиста Шнура. Поэтому мы решили снять пародию на него», — объяснила местная жительница.

Марина призналась, что во время съемок клипа она с подругами даже не могла представить, что их пародия станет вирусной и получит такой резонанс. Сейчас видео набрало уже более 750 тысяч просмотров.

«Мы вообще не ожидали, что видео так завирусится в Сети. Даже ни на что не рассчитывали. Просто решили снять видео про ситуацию в нашем городе. Мы были очень рады поддержке зрителей. Многие нас поддержали. Многим понравился ролик. Все согласны с нами», — делится эмоциями Марина.

Девушка рассказала, что на создание популярного видео ушли всего сутки. После выхода хита «Ленинграда» она быстро договорилась с подругами, подключила знакомых операторов. Съемка на улице заняла два часа, монтаж проходил в тот же день.

Петербурженке непривычно, что теперь ее стали узнавать на улице. Клип посмотрели даже ее преподаватели из университета. Они обратили внимание на использование нецензурной лексики. Но по словам Марины, текущую ситуацию в Петербурге иначе не описать.

«К сожалению, в такой ситуации без мата никак не обойтись. Ситуация на дорогах Петербурга действительно плохая», — жалуется девушка.

Марина вспоминает, что съемка проходила в по-настоящему опасных условиях. По задумке, девочки должны были ходить по неубранным улицам на каблуках. Петербургские реалии привели к травмам участниц.

«Был случай, когда во время съемок некоторые даже падали. Каждый день жители Петербурга попадают в ловушки такие. Падают, к сожалению. Попадают в больницу», — расстроена Марина.

Петербурженка рада, что пародия привлекла внимание к проблемам города. Девушка ждет скорейших изменений и надеется, что такие общественные заявления больше не понадобятся.

«Клип был снят для души, не для коммерции. Надеюсь, в дальнейшем ситуация в городе улучшится, и нам не придется снимать такие клипы. Наш город будет процветать», — заключила Марина.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Главная героиня клипа «Пока так 2» рассказала о создании вирусного видео
петербург уборка снега пока так 2
Комментировать