ВСУ готовят резервистов для переброски к линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 6 февраля. Командование ВСУ готовит резервистов для последующей отправки в зону проведения военной операции в Донбассе.

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил представителям СМИ, что соответствующее решение было принято из-за крайне низкой укомплектованности подразделений ВСУ на передовой.

«Проводятся активные тренировки подразделений резерва с последующей отправкой их на передовые позиции соединения», — заявил он.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Народной милиции ДНР погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков. По имеющимся данным, инцидент произошел в пригороде Горловки.