Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 16:55
16:51
Армия
Лукашенко: перехваченный беспилотник ВСУ вел разведку в районе учений ВС РФ и Белоруссии
16:48
Происшествия
Мужчину крепкого телосложения разыскивают после избиения экс-депутата ГД Шингаркина
16:48
Шоу-бизнес
Рита Дакота подогрела слухи о разрыве со своим молодым человеком
16:48
Наука
Медики Парижского института мозга научились измерять уровень креативности по томографии
16:48
Экономика
Украина планирует нанести удар по российской энергетике
16:47
Олимпийские игры 2022
Губерниев заступился за уронившего палку в бокс Йоханнеса Клебо Большунова
16:45
Политика
Блогер Шарий указал на унижение Зеленского Эрдоганом во время подписания соглашения
16:45
Спорт
Леонид Федун поделился впечатлениями от игр «Спартака» на сборах в Дубае
16:42
Общество
Волонтеры нашли пропавшего пенсионера под завалами деревянного сарая в Тверской области
16:42
Армия
ВСУ готовят резервистов для переброски к линии соприкосновения в Донбассе
Все новости

ВСУ готовят резервистов для переброски к линии соприкосновения в Донбассе

Армия
ВСУ готовят резервистов для переброски к линии соприкосновения в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 6 февраля. Командование ВСУ готовит резервистов для последующей отправки в зону проведения военной операции в Донбассе.

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил представителям СМИ, что соответствующее решение было принято из-за крайне низкой укомплектованности подразделений ВСУ на передовой.

«Проводятся активные тренировки подразделений резерва с последующей отправкой их на передовые позиции соединения», — заявил он.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Народной милиции ДНР погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков. По имеющимся данным, инцидент произошел в пригороде Горловки.

Вернуться назад
Все новости / Армия / ВСУ готовят резервистов для переброски к линии соприкосновения в Донбассе
украина всу донбасс резервисты
Комментировать