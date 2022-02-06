Лукашенко: Белоруссия в будущем будет жестче отвечать на провокации Украины

Минск, 6 февраля. Белоруссия в будущем будет жестче реагировать на провокации со стороны Украины, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» он прокомментировал ситуацию с запуском украинского разведывательного беспилотника на белорусскую территорию. МИД республики 3 февраля вручил ноту протеста послу Украины в связи с инцидентом. Белорусский президент заметил, что провокация с использованием БПЛА является далеко не первым случаем нарушения госграницы со стороны Киева.

«Ну, попробовали сейчас беспилотник, пришлось его сбить, грубо говоря, ну дальше, дальше полезут — будем действовать жестче», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко говорил, что США подталкивают Украину к развязыванию войны в Донбассе. По его словам, Минск и Москва будут вынуждены дать совместный ответ, если это произойдет.