Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 16:55
16:51
Армия
Лукашенко: перехваченный беспилотник ВСУ вел разведку в районе учений ВС РФ и Белоруссии
16:48
Происшествия
Мужчину крепкого телосложения разыскивают после избиения экс-депутата ГД Шингаркина
16:48
Шоу-бизнес
Рита Дакота подогрела слухи о разрыве со своим молодым человеком
16:48
Наука
Медики Парижского института мозга научились измерять уровень креативности по томографии
16:48
Экономика
Украина планирует нанести удар по российской энергетике
16:47
Олимпийские игры 2022
Губерниев заступился за уронившего палку в бокс Йоханнеса Клебо Большунова
16:45
Политика
Блогер Шарий указал на унижение Зеленского Эрдоганом во время подписания соглашения
16:45
Спорт
Леонид Федун поделился впечатлениями от игр «Спартака» на сборах в Дубае
16:42
Общество
Волонтеры нашли пропавшего пенсионера под завалами деревянного сарая в Тверской области
16:42
Армия
ВСУ готовят резервистов для переброски к линии соприкосновения в Донбассе
Все новости

Александр Большунов поблагодарил Ийво Нисканена после победы на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 16:33
Спорт
Александр Большунов поблагодарил Ийво Нисканена после победы на Олимпиаде в Пекине
Федеральное агентство новостей  /  Перегудов Роман

Пекин, 6 февраля. Лыжник Александр Большунов, принесший России первое золото на Олимпиаде-2022 в Пекине, выразил благодарность финскому спортсмену Ийво Нисканену.

Россиянин признался, что рад собственной победе в скиатлоне на зимних Олимпийских играх. Помимо этого, Большунов испытывает чувство благодарности в отношении Нисканена, с которым они «хорошо поработали» на классической части.

«Мы с ним на классической части хорошо поработали, на коньковой части оставалось только финишировать. Сегодня великолепно работали лыжи, всем большое спасибо», — приводит слова Большунова «Чемпионат».

XXIV зимние Олимпийские игры — 2022 стартовали в столице Китая 4 февраля. Состязания, в рамках которых будут разыграны в общей сложности 109 комплектов наград, будут проходить до 20 февраля.

Большунов после своей победы в скиатлоне выразил сомнение, что ему удастся пробежать все гонки на состязаниях. Двукратный чемпион мира уточнил, что это будет зависеть от его физического состояния.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Александр Большунов поблагодарил Ийво Нисканена после победы на Олимпиаде в Пекине
ои большунов нисканен
Комментировать