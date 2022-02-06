Александр Большунов поблагодарил Ийво Нисканена после победы на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 6 февраля. Лыжник Александр Большунов, принесший России первое золото на Олимпиаде-2022 в Пекине, выразил благодарность финскому спортсмену Ийво Нисканену.

Россиянин признался, что рад собственной победе в скиатлоне на зимних Олимпийских играх. Помимо этого, Большунов испытывает чувство благодарности в отношении Нисканена, с которым они «хорошо поработали» на классической части.

«Мы с ним на классической части хорошо поработали, на коньковой части оставалось только финишировать. Сегодня великолепно работали лыжи, всем большое спасибо», — приводит слова Большунова «Чемпионат».

XXIV зимние Олимпийские игры — 2022 стартовали в столице Китая 4 февраля. Состязания, в рамках которых будут разыграны в общей сложности 109 комплектов наград, будут проходить до 20 февраля.

Большунов после своей победы в скиатлоне выразил сомнение, что ему удастся пробежать все гонки на состязаниях. Двукратный чемпион мира уточнил, что это будет зависеть от его физического состояния.