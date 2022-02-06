Валиева выступит в произвольной программе командного турнира на ОИ-2022

Пекин, 6 февраля. Фигуристка Камила Валиева выступит в произвольной программой на командном турнире 24-й зимней Олимпиады.

Тренеры сборной России по фигурному катанию не стали делать замен по сравнению с короткой программой. Таким образом, в произвольной программе выступит 15-летняя Камила Валиева. Соревнования начнутся 7 февраля в 6:35 по московскому времени.

Валиева ранее заняла первое место в короткой программе и вывела сборную России на первое место в командном турнире пекинской Олимпиады. Чемпионка Европы 2022 года набрала 90,18 балла и установила новый рекорд турнира, опередив японскую фигуристку Вакабу Хигути.