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Эрдоган заявил, что легко переносит «омикрон» и работает удаленно во время болезни

Политика
Эрдоган заявил, что легко переносит «омикрон» и работает удаленно во время болезни
tccb.gov.tr  /  T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Анкара, 6 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем самочувствии после того, как заразился штаммом коронавируса «омикрон».

По словам турецкого лидера, врачи официально подтвердили легкое течение болезни, поэтому он вместе с женой продолжает работать удаленно.

«Сегодня утром наш врач провел плановую проверку. К счастью, ничего негативного. Сейчас болезнь проходит в легкой форме», — рассказал Эрдоган в Twitter.

После того, как президент Турции сообщил о заболевании, в соцсетях мировые политики пожелали ему скорейшего выздоровления. Среди них были украинский лидер Владимир Зеленский, президент Сербии Александр Вучич, а также глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В 2021 году Эрдоган привился от коронавирусом китайским препаратом Sinopharm.

Ранее стало известно, что мужчине грозит реальный срок за оскорбительный комментарий в соцсетях на заявление Эрдогана о том, что он заразился омикрон-штаммом. По данным следствия, силовики задержали жителя района Багджылар в Стамбуле.

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турция эрдоган коронавирус
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