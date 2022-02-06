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Военнослужащий НМ ДНР погиб в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Армия
Военнослужащий НМ ДНР погиб в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Донецк, 6 февраля. Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на источник в оборонном ведомстве республики, инцидент произошел в пригороде Горловки. Мужчина получил несовместимое с жизнью ранение в сердце.

«В районе шахты 6/7 в Горловке получил ранение в сердце несовместимое с жизнью», — рассказал собеседник журналистов.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил игнорирование напряженности в Донбассе американскими политиками. Он призвал Вашингтон отреагировать на обстрелы ВСУ.

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