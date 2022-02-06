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Россия и Китай планируют нарастить торговый оборот до 200 млрд долларов за два года

Экономика
Россия и Китай планируют нарастить торговый оборот до 200 млрд долларов за два года
ПолитЭксперт

Москва, 6 февраля. РФ и КНР договорились о сотрудничестве, подписав дорожную карту наращивания двусторонней торговли. Согласно планам, оборот должен достигнуть 200 млрд долларов к 2024 году.

Китай находится на первом месте среди торговых партнеров России. По итогам 2020 года общий объем товаров и услуг между ними составил 110 млрд долларов.

«Планируется, что Россия увеличит экспорт в КНР энергетических ресурсов, электрооборудования, летательных аппаратов и частей к ним, турбореактивных двигателей, товаров для атомной отрасли, радиолокационного и радионавигационного оборудования», — приводит РБК тезисы дорожной карты.

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул значимый культурный аспект взаимодействия с Китаем. По его словам, страны способствуют демократизации межгосударственных отношений.

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