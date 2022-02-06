Прокуратура Ливии готовится арестовать соратников премьер-министра ПНЕ

Триполи, 6 февраля. Генеральная прокуратура Ливии намерена выдать ордера на арест ближайших соратников премьер-министра нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы. Об этом сообщило алжирское издание Elhiwar со ссылкой на ливийские источники.

По информации СМИ, гособвинитель Аль-Аджили Тайташ, который ведет расследование, готовит необходимые документы для задержания. Дела связаны с коррупцией в сферах образования и здравоохранения.

Источники добавили, что обвиняемыми проходят зятья Дабибы — Ахмад аль-Карами и Ахмад аш-Шаркаси, а также государственный министр по делам кабмина ПНЕ Адиль Джума. Последний является близким другом семьи премьера.

Расследования в отношении чиновников возбуждены после того, как их имена упомянули в ходе допроса ранее арестованных членов правительства.

На прошлой неделе генеральный прокурор Садик ас-Сур приказал арестовать главу минздрава Али аз-Занати. Ранее под стражу поместили министров культуры Мабруку Осман Оки и образования Мусу аль-Мукайрифа. Все они подозреваются в коррупции при управлении государственными средствами.