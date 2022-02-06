Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 16:54
16:51
Армия
Лукашенко: перехваченный беспилотник ВСУ вел разведку в районе учений ВС РФ и Белоруссии
16:48
Происшествия
Мужчину крепкого телосложения разыскивают после избиения экс-депутата ГД Шингаркина
16:48
Шоу-бизнес
Рита Дакота подогрела слухи о разрыве со своим молодым человеком
16:48
Наука
Медики Парижского института мозга научились измерять уровень креативности по томографии
16:48
Экономика
Украина планирует нанести удар по российской энергетике
16:47
Олимпийские игры 2022
Губерниев заступился за уронившего палку в бокс Йоханнеса Клебо Большунова
16:45
Политика
Блогер Шарий указал на унижение Зеленского Эрдоганом во время подписания соглашения
16:45
Спорт
Леонид Федун поделился впечатлениями от игр «Спартака» на сборах в Дубае
16:42
Общество
Волонтеры нашли пропавшего пенсионера под завалами деревянного сарая в Тверской области
16:42
Армия
ВСУ готовят резервистов для переброски к линии соприкосновения в Донбассе
Все новости

Прокуратура Ливии готовится арестовать соратников премьер-министра ПНЕ

Весь мир
Прокуратура Ливии готовится арестовать соратников премьер-министра ПНЕ
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 6 февраля. Генеральная прокуратура Ливии намерена выдать ордера на арест ближайших соратников премьер-министра нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы. Об этом сообщило алжирское издание Elhiwar со ссылкой на ливийские источники.

По информации СМИ, гособвинитель Аль-Аджили Тайташ, который ведет расследование, готовит необходимые документы для задержания. Дела связаны с коррупцией в сферах образования и здравоохранения.

Источники добавили, что обвиняемыми проходят зятья Дабибы — Ахмад аль-Карами и Ахмад аш-Шаркаси, а также государственный министр по делам кабмина ПНЕ Адиль Джума. Последний является близким другом семьи премьера.

Расследования в отношении чиновников возбуждены после того, как их имена упомянули в ходе допроса ранее арестованных членов правительства.

На прошлой неделе генеральный прокурор Садик ас-Сур приказал арестовать главу минздрава Али аз-Занати. Ранее под стражу поместили министров культуры Мабруку Осман Оки и образования Мусу аль-Мукайрифа. Все они подозреваются в коррупции при управлении государственными средствами.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Прокуратура Ливии готовится арестовать соратников премьер-министра ПНЕ
ливия дабиба
Комментировать