Донбасс, 6 февраля. Командование ВСУ готовит войска к наступлению, Донецк — под огнем украинских солдат. Украинские силовики ударили с БПЛА по своим же позициям. Солдат ВСУ погиб на учениях по метанию гранат. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Применялись минометы калибром 120 мм, ручные и станковые противотанковые, а также автоматические станковые гранатометы. Под ударами оказались четыре населенных пункта на мариупольском и донецком направлениях обороны ДНР, включая столицу республики.

В Киевском районе Донецка украинские снаряды попали в объекты гаражного кооператива, что спровоцировало пожар. К счастью, возгорание было ликвидировано быстро, никто не пострадал. В Луганской Народной Республике обстрелов со стороны киевских силовиков не зафиксировано.

Украинские силовики ударили с БПЛА по своим же позициям

Два военнослужащих 21-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ получили ранения различной степени тяжести в результате сброса на свои позиции самодельного взрывного устройства. Для этих целей «освободители» Украины использовали беспилотный аппарат типа квадрокоптер, к которому и прикрепили кустарно собранное взрывное устройство, сообщают в управлении Народной милиции ДНР.

До Жабуньков, в районе которых расположены позиции Народной милиции ДНР и куда, по замыслу украинских солдат, должен был доставить БПЛА смертельный заряд, квадрокоптер не долетел. Вместо этого сразу после взлета беспилотника с позиций ВСУ в Песках боеприпас был отправлен ровно в то место, откуда только что поднялся. Результатом стало ранение двух операторов расчета беспилотника.

Солдат ВСУ погиб на учениях по метанию гранат

Первые же учебные метания гранат в 3-м батальоне 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ закончились трагедией, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Инцидент произошел в районе села Николаевки Луганской области во время отработки навыков метания ручных осколочных гранат. Результатом несоблюдения техники безопасности стали гибель одного военного и ранение второго, уточнили в Луганске.

В оборонном ведомстве ЛНР также отметили, что указанное подразделение ВСУ, допущенное в зону силовой операции, ранее не проводило аналогичных учений. То есть, исходя из этой информации, можно сделать вывод, что украинский Генштаб подписывает контракты со всеми желающими и отправляет их на фронт, особенно не задаваясь целью обучить солдат.

Командование ВСУ готовит войска к наступлению

В управлении Народной милиции ЛНР сообщили, что передовые части армии противника продолжают подготовку к возможному наступлению, к которому Киев, согласно разведданным ДНР и ЛНР, намерен прибегнуть для разрешения вопроса Донбасса. Подтверждением тому являются частые рекогносцировки местности, которые проводятся непосредственно командирами украинских соединений. К примеру, на позициях 3-го батальона 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ проведена рекогносцировка под командованием комбрига Александра Луценко.

Важно отметить, что в других передовых частях и соединениях украинских войск работают сводные группы военной полиции и Службы безопасности Украины, которые изымают сотовые телефоны у личного состава. Рейды проходят с целью недопущения утечек информации о проводимых мероприятиях по подготовке к наступлению.