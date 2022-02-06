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Автоэксперты рассказали, как снизить стоимость машины при покупке на 10%

Экономика
Автоэксперты рассказали, как снизить стоимость машины при покупке на 10%
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 февраля. Владельцы машины при ее продаже обычно добавляют к реальной стоимости 10%, чтобы поторговаться. Эксперты рассказали о нюансах, позволяющих купить автомобиль дешевле.

Объявления с красочными фото и описаниями стоит проигнорировать — их размещают автосалоны и те, кто любит свою машину, а значит, с ними не получится поторговаться. Простые объявления и фото свидетельствуют о продаже частными лицами, с которыми проще договориться о цене, поскольку они заинтересованы в скорейшем завершении сделки, пишет портал CAR.RU.

Проверка истории транспортного средства позволит сразу отбросить сомнительные варианты. Лучше не брать авто со скрученным пробегом, попаданиями в аварии, большим числом владельцев и использованием в качестве такси. В обратном случае его владельцу следует показать информацию со специализированного сайта, а затем попросить о скидке.

Перед покупкой следует изучить проблемы, с которыми можно столкнуться при том или ином уровне пробега, и использовать данные сведения для торга. Нахождение авто в лизинге или в залоге — решаемые проблемы, при этом они тоже позволяют получить скидку.

Кроме того, важно проверить, нет ли неоплаченных штрафов. Можно договориться об их погашении взамен на снижение стоимости авто.

Одним из итогов 2021 года оказалось то, что россия стали активнее покупать подержанные китайские автомобили.

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