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Лукашенко заявил о возможности начала третьей мировой войны из-за действий Польши

Армия
Лукашенко заявил о возможности начала третьей мировой войны из-за действий Польши
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 февраля. Попытка Польши оказать влияние на президентские выборы в Белоруссии могла обернуться вторжением войск НАТО и началом третьей мировой войны.

Об этом белорусский президент Александр Лукашенко рассказал в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live». По его словам, план вмешательства в белорусские выборы 2022 года появился еще задолго до их начала, в результате чего могла начаться международная война.

«И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война, почему?» – добавил Лукашенко.

Кроме этого, он отметил, что воинственные настроения Киева продиктованы Соединенными Штатами. Вашингтон «подталкивает» Украину к определенным решениям, включая войну, считает глава Белоруссии.

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