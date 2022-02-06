Лукашенко заявил о возможности начала третьей мировой войны из-за действий Польши

Минск, 6 февраля. Попытка Польши оказать влияние на президентские выборы в Белоруссии могла обернуться вторжением войск НАТО и началом третьей мировой войны.

Об этом белорусский президент Александр Лукашенко рассказал в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live». По его словам, план вмешательства в белорусские выборы 2022 года появился еще задолго до их начала, в результате чего могла начаться международная война.

«И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война, почему?» – добавил Лукашенко.

Кроме этого, он отметил, что воинственные настроения Киева продиктованы Соединенными Штатами. Вашингтон «подталкивает» Украину к определенным решениям, включая войну, считает глава Белоруссии.