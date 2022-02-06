Американист Дробницкий объяснил нелепый конфуз Bloomberg с поспешным захватом Украины

Вашингтон, 6 февраля. Журналисты авторитетного американского издания сдали всю суть антироссийской кампании США, поспешив «захватить Украину» от имени России.

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя поистине нелепый конфуз Bloomberg с преждевременным захватом Украины. Как известно, одно из крупнейших американских изданий в ночь на 5 февраля опубликовало по-своему сенсационную заметку, экстренно сообщив о вооруженном вторжении на Украину с захватом объектов инфраструктуры стратегического значения. Редакторы поспешили удалить, мягко говоря, странную статью, но рукописи, как говориться, не горят, и весь мир лишний раз убедился в пропагандистской сути редакционной политики Bloomberg.

Политолог отметил, что в этой истории скорее всего сыграл банальный человеческий фактор. Судя по всему, в запале антироссийской информационной кампании, основанной на выдуманном вторжении на Украину, журналисты сами поверили в эту чушь и заранее приготовили соответствующий материал, чтобы успеть раньше всех «когда это действительно произойдет». Модераторы сайта запутались, возможно передавая смену, и один из редакторов просто нечаянно залил статью. Может быть все было намного сложнее и кто-то из олигархов, связанных с Bloomberg, хотел таким образом сорвать большой куш не падении рынков из-за новости о войне в Восточной Европе.

Федеральное агентство новостей /

«Все может быть. Нелепый конфуз Bloomberg можно объяснить по-разному. Я, например, не исключаю того, что на фоне истерии о вторжении, раскручиваемой во всех западных СМИ, редакторы просто подготовили в админке соответствующее сообщение, чтобы «если уж и случится, мы будем первыми». Очень часто бывает, что люди начинают верить в то, о чем пропагандируют денно и нощно. Они просто утратили связь с реальностью. Может быть просто один редактор вставил в админку, а другой пришел на смену и, не глядя, кликнул. Потом опомнились и спешно удалили. Может быть кто-то решил таким образом сыграть на рынках, но это уже вопрос к комиссии по ценным бумагам США. Если выясниться, что кто-то на этой истории незаконно обогатился, я подозреваю, что он присядет лет эдак на семь, еще и штраф крупный выплатит», — заверил политолог.

Дробницкий также отметил, что в этом конфузе вряд ли найдется след какого-нибудь высокопоставленного чиновника. Дело в том, что Bloomberg все же не принадлежит к пулу полностью подконтрольных демократам СМИ. Это издание, хоть и превратилось в пропагандистскую помойку, присоединившись к масштабной антироссийской кампании, все еще умудряется сохранять подобие независимости. Как бы то ни было, поспешный «захват Украины» стал лишним подтверждением полной деградации американских СМИ, которые начали стремительно скатываться где-то с 2015 года.

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