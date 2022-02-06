Кассис: ОБСЕ является подходящей площадкой для обсуждения предложений РФ по безопасности

Берн, 6 февраля. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подходит для того, чтобы обсуждать предложения России по вопросу гарантий безопасности. Соответствующим мнением поделился швейцарский лидер Иньяцио Кассис.

По его словам, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разослал одно и то же письмо в разные государства. Кассис подчеркнул, что они относятся к обычному дипломатическому инструментарию.

«Я считаю, что конфликт может быть разрешен только там, где все стороны сидят за одним столом. И поэтому мы также можем сыграть свою роль вместе с нашими европейскими партнерами», — высказал глава швейцарского государства свою точку зрения.

Президент Швейцарии также дал понять, что является сторонником мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что реакция руководства ОБСЕ на блокировку работы немецкого издания Deutsche Welle со стороны Москвы является признаком непрофессионализма. Об этом заявили в постоянном представительстве России в европейской организации.